استنفار رسمي وشعبي يلوح باقتراب “ليلة العاشر” من محرم في النجف الأشرف

2018/09/18 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- النجف

انطلقت في محافظة النجف تحضيرات رسمي وشعبي تلوح باقتراب ليلة العاشر من شهر محرم الحرام وتمهيدا لخلق اجواء تضفي شعورا بالأمن والسكينة لدى مرتادي المحافظة، خلال احياء ذكرى الفاجعة الأليمة للامام الحسين واهل بيته واصحابه (عليهم السلام)، التي انتصر فيها الحق على الباطل والقيم الانسانية على البطش والظلم.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) في محافظة النجف إن “المواطنين أعدوا الهيئات الخدمية والمواكب لضيافة الزائرين في عموم أزقة المدينة القديمة، فضلا اتشاح المدينة بالاضاءة المميزة والرايات التي خط عليها أقوال مأثورة للأمام الحسين (علية السلام).

ويروي لنا الدكتور جبار جمال الدين في حديث لوكالة (واع) عن هذه الطقوس “باتت هذه المواكب ومجالس العزاء من التقاليد المهمة لإحياء التراث ولتسخير القضية الحسينية في بناء المجتمع إذ تحضر إلى هذه المجالس مختلف الفئات العمرية، بضمنهم الاطفال حتى يتم تربيتهم تربية أخلاقية صحيحة، على وفق السيرة الطيبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الاطعار (عليهم السلام )وكثير من شبابنا اليوم نشأوا على التربية الحسينية لذلك تم تسمية المجالس الحسينية بالمدارس، اذ يتعلم منها الصغار والكبار تاريخ النهضة الحسينية ووقوفها ضد الظلم والطغيان.



ونستلهم منها العبر في بناء مجتمعاتنا.

وأكد الحاج محمد ابو صيبع لـ(واع) أن “الهيئات والمواكب تنقسم إلى قسمين، منها يقدم الخدمات من طعام والشراب وأماكن الراحة ومنها تقيم المآتم الحسيني كل ليلة وصولا إلى ليلة العاشر من محرم حيث تشارك كافة المواكب في تقديم العزاء عند مرقد الامام علي عليه السلام”.

واضاف ان “هناك مواكب متحركة تأتي من مختلف أنحاء المحافظة تشارك في احياء الشعائر الحسينية”.

واما الحاج زكي مسؤول هيئة المواكب في محافظة النجف أوضح لـ(واع) أن “مواكب العزاء الحسيني والمسجلة وصلت الى اكثر من ألف موكب، منها مواكب ثابتة ومواكب أخرى متحركة ولديها موافقات رسمية بالدخول إلى المدينة القديمة”.

واستنفرت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة امكانياتها كافة في تقديم الخدمات للزائرين منذ مطلع الشهر الحالي استعدادا لإحياء ليلة العاشر من محرم.

ويقول مسؤول إعلام العتبة فائق الشمري في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): “بدأءنا منذعدة أيام بأستقبال مواكب المعزين التي تأتي لتقديم العزاء عند الحرم المطهر ولدينا خطة تم إعدادها بهذا الخصوص لتنظيم مرور المواكب وكذلك تقديم الخدمات، فضلا عن أعمال التنظيفات، وهي الآن حيز التنفيذ”.

وتشارك معظم شرائح المجتمع النجفي بأحياء الشعائر الحسينية على وفق تقليد سنوي في المدينة القديمة ،حيث يقوم كل طرف من أطراف المدينة القديمة بأقامة موكب عزاء لمدة عشرة ليالي وفي الليلة الأخيرة تتوجه هذه المواكب إلى مرقد الامام علي (عليه السلام ) بطلق عليه “عزاء المشق” أو “مواكب المشاعل” وهو تقليد سنوي.

وكانت الحكومة المحلية في محافظة النجف الاشرف قد أعلنت منذ بداية شهر محرم عن تطبيق اجراءات أمنية مشددة لحماية الشعائر وتنظيم حركة المواكب خلال الشهر نفسه.

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