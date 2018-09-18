بوتشيتنيو يدافع عن هاري كين رغم صيامه عن التهديف!

2018/09/18 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر دافع ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن لاعبه هاري كين ضد الانتقادات الموجه إليه من قبل الصحافة بسبب صيامه عن التهديف في الفترة الأخيرة وذلك عشية مواجهة إنتر ميلان في ملعب جيوزيبي مياتزا في افتتاح مرحلة المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولم ينجح كين في إحراز أي أهداف في آخر أربع مباريات له سواء مع فريقه توتنهام هوتسبر أو المنتخب الإنجليزي، مما جعل الحديث عن تراجع مستواه مادة خصبة بالنسبة للصحافة.

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كما أصبح الجميع يتحدث عن شعور اللاعب المتوج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كأس العالم الأخيرة "روسيا 2018" بالإرهاق نظرًا للموسم الطويل وعدم الحصول على فترة راحة كافية في الصيف من أجل المشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة في المونديال.

وعن هذا الأمر أبدى بوتشيتينيو عدم قلقه من صيام كين عن التهديف وقال: "هاري هو مادة خصبة للصحافة، من السهل للجميع الحديث عن تراجع مستواه عندما لا يسجل الأهداف، ولكن الحقيقة أن كل ما قدمه هاري كين للفريق طوال أربعة أعوام يستحق عليه الشكر".

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توتنهام أم إنتر؟ 🤔#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/XPtuqPH6Ve

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2018كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "هو يحتاج للتطور بكل تأكيد، ولكن الفريق بأكمله عليه أن يتطور، هذه هي الحقيقة، من السهل على الجميع الحكم على هاري كين وإلقاء اللوم عليه هو فقط".

وعن حظوظ السبيرز في المواجهة على لقب دوري أبطال أوروبا رغم تلقيهم لهزيمتين متتاليتين في البريميرليج قال بوتشيتينيو: "بهذا المستوى لا أعتقد إننا قادرين على المنافسة على أي لقب هذا الموسم، نحتاج لأن نظهر مستوانا الحقيقي كما فعلنا أمام مانشستر يونايتد، وقتها نستطيع الذهاب بعيدًا".

يذكر أن مجموعة السبيرز وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا تضم أيضًا فريق أيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني.





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