2018/09/18 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع الروسية : قاعدة حميميم الجوية تفقد الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية" إيل 20 "

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