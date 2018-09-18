جوارديولا يعاقب لاعبيه بحصص تدريبية إضافية!

2018/09/18 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن إجبار لاعبيه على خوض حصص تدريبية إضافية لغضبه من الأداء الذي ظهر به الفريق أمام فولهام على الرغم من تحقيق السيتزن للانتصار بثلاثية مقابل لا شيء.

وقال المدرب الإسباني: "أنا غاضب وحزين من اللاعبين وهم يعرفون ذلك، عندما يخطئ الفريق في أمور بسيطة مثل ترويض الكرة أو القيام بعدد من التمريرات الخاطئة هذا أمر يغضبني ولا أستطيع التعامل معه".

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كما أضاف مدرب برشلونة السابق: "لقد تحدثنا عن هذه الأمور أكثر من مرة، لذلك أود أن أظهر لهم بأننا نستطيع التطور".

وخضع لاعبي الفريق لتدريبات مكثفة بناء على تعليمات جوارديولا وذلك قبل مواجهة فريق أولمبيك ليون الفرنسي مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

إليكم أبطال الأبطال ..



صفوة الصفوة 👌أو بالأحرى crème de la crème ✨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/qlcpOnA94L

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2018مدرب بايرن ميونيخ السابق تابع حديثه وقال: "إنها أشياء بسيطة ولكنها حدثت قبل ذلك عدة مرات، خاصة في الشوط الأول، الفوز بالبريميرليج الموسم المنصرم وتحقيق 100 نقطة، ثم العودة من المشاركة في كأس العالم ربما يكون له تأثير على ذلك، ولكن الجميع مستقر الأن وستعود الأمور إلى ما كانت عليه".

يذكر أن جوارديولا كان قد سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين أثناء تدريبه لفريق برشلونة أعوام 2009، 2011.





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