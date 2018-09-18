2018/09/18 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: رصد إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: رصد إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).