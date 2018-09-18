هجوم صاروخي على اللاذقية.. هل هو إسرائيلي؟

2018/09/18 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت ثلاثة مواقع في مدينة اللاذقية على الساحل السوري (غربي البلاد) لقصف جوي مساء الاثنين، وأشار مصدر سوري بعد قليل من القصف

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