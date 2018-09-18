ساري: هازارد قادر على الفوز بالحذاء الذهبي

2018/09/18 | 03:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قال ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أن لاعبه إيدين هازارد قادر على تسجيل 40 هدف خلال الموسم والتتويج بالحذاء الذهبي.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي قد أحرز خمسة أهداف في خمس مباريات خاضها في البريميرليج حتى الأن، منها هاتريك في انتصار فريقه الأخير على كارديف سيتي.

منذ 2012 - هازارد اللاعب الأكثر تأثيرا في البريميرليج اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19 موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا كان قد تألق أيضًا في منافسات كأس العالم الأخيرة "روسيا 2018" وقاد منتخب بلاده للتتويج بالميدالية البرونزية في أفضل إنجاز في تاريخ منتخب الشياطين الحُمر.

ويأمل ساري في أن يرى المزيد من لاعبه إيدين هازارد الذي يراه أحد أفضل لاعبي العالم.

وقال المدرب الإيطالي: "لقد تحدثت مع هازارد وقلت له إنه قادر على إحراز 40 هدف في الموسم، عليه أن يطور بعض الأشياء ولكنه قادر على فعل ذلك".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2018يشار إلى أن هازارد لم ينجح من قبل في تسجيل أكثر من 19 هدف في الموسم الواحد، كان ذلك في موسم 2014-2015.

يذكر أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري يخوض موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج بعد قدومه من نابولي لتعويض رحيل مواطنه أنتونيو كونتي الذي رحل عن تدريب البلوز عقب الموسم المنصرم.





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