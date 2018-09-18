ثوب المحاصصة الجديد لا يناسب العراقيين

2018/09/18 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو شكليا أن قواعد لعبة المحاصصة الطائفية التي تتم وفقها شراكة السلطة قد تغيّرت بعد الضجيج السياسي والإعلامي الذي أصم الأسماع في

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