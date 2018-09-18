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رد إسرائيل على
2018/09/18 | 03:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل - 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

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