رد إسرائيل على

2018/09/18 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل - 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

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