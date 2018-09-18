﻿سوريا: اتفاق بين الرئيسين التركي والروسي يوقف العمليات العسكرية على إدلب

2018/09/18 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت إيران الغائب الأبرز عن قمة «سوتشي» أمس أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اختتام مباحثات

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