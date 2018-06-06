تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!

2018/09/18 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تاريخ النشر:18.09.2018 | 00:05 GMT |

آخر تحديث:18.09.2018 | 00:39 GMT | أخبار روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل -20".

2:28 إسرائيل تمتنع عن التعليق على الحادثة :" نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج..



أحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المرؤوسين" ( مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي).

2:45 - الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة

Ил-20, «Лысуха» — самолёт радиоэлектронной разведки.Предназначался для разведки вдоль государственной границы и приграничной полосы.



По бортам передней части пассажирской кабины установлены фотоаппараты перспективной аэрофотосъёмки и станция общей радиотехнической разведки.



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— ЮНАРМИЯ (@yunarmy_news) June 6, 2018

2:58 - إطلاق عملية بحث وإنقاذ من قاعدة حميميم للعثور على الطائرة المفقودة.

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