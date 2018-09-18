2018/09/18 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن: "القمة المرتقبة بين الكوريتين ذات أهمية كبرى إذا تم استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".

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