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رئيس كوريا الجنوبية:
2018/09/18 | 04:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن: "القمة المرتقبة بين الكوريتين ذات أهمية كبرى إذا تم استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".

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