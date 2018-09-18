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كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في مطار بيونغ يانغ
2018/09/18 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، لدى وصوله إلى مطار بيونغ يانغ.

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