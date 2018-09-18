English | كوردى


#عادل صوما - كتاب -امام العرش مرة أخرى-
2018/09/18 | 05:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عادل_صوما كتاب "امام العرش مرة أخرى"......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل صوما - كتاب -امام العرش مرة أخرى-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عادل صوما - كتاب -امام العرش مرة أخرى-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قمة بوتين – أردوغان تبدد «كابوس» الهجوم على إدلب
⋙ النزاهة تضبط تجاوزٍ على المال العام في دائرة صحة الانبار
⋙ السيد عمار الحكيم يشدد للحلبوسي على تقليل الإمتيازات التي لاداعي لها
⋙ حقوق الإنسان تعلن ارتفاع المصابين بالتسمم في البصرة الى اكثر من 70 ألف حالة
⋙ رئيس تحالف البناء يعلن سحب ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء
بالفيديو والصور
⋙ الكاميرات ترصد "شبحا" في الولايات المتحدة أثناء عاصفة فلورنس (فيديو)
⋙ كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ (فيديو)
⋙ بالصور.. كربلاء المقدسة تحيي أيام “العشرة الأولى” من محرم الحرام
الأكثر شيوعا