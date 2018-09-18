2018/09/18 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_قعدان في نقد روزا لوكسمبورغ لموقف الحزب الإشتراكي-الديمقراطي الألماني من الحرب العالمية الأولى.صاغت نقطة مركزيّة حول القفزةِ التحليليّة العلميّة للحزب، ما قبل الحربِ(ألمانيا هي دولة إمبرياليّة لها مصالح مادّية في دولِ إفريقيا وأيضا تركيا العُثمانيّة، وتناقض مصالحها مع الدول الغربيّة المُنافسة فرنسا وبريطانيا، والحرب بين الإمبرياليّات على الأبواب) والقفزةِ التحليليّة في بدايةِ الحرب(ألمانيا دولة تُمثل أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد قعدان - في تناقضات الأطراف: العدوان على سوريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد قعدان - في تناقضات الأطراف: العدوان على سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).