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#خالد بوفريوا - التجربة الطلابية الصحراوية - قراءة سوسيو تاريخية - :
2018/09/18 | 05:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #خالد_بوفريوا بقلم :o شرقي حبيب اللهo خالد بوفريوااهداء:الى روح الشهيد عبد الرحيم بضريتقديم :الحديث عن الحركة الطلابية بصفة عامة والتجربة الطلابية الصحراوية بصفة خاصة يفترض اولا الانطلاق من مفهوم الحركات الاجتماعية كمفهوم مركزي من داخل حقل علم الاجتماع السياسي ،والذي دخل حديثا إلى بؤرة الاهتمام والتداول، وينبغي الاشارة قبل تقديم قراءة نظرية لهذا المفهوم انه أصبح صعب التعريف والحصر لكثرة ......

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