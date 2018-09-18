غسان ديبة - طيف الدين: زومبي من التاريخ أم مستقبل الرأسمالية

2018/09/18 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_ديبة ينطلق الكاتب من الأحداث المُتكرّرة منذ الثمانينيات، ليبرهن أن الدَين العامّ والخاصّ يمعنان في االرأسمالية المُتقادمة ويحوّلانها إلى أن تحمل أشكالاً من ما قبل الرأسمالية، وهذا الدَين أصبح أداة لإثراء القلّة.ويطرح سؤالاً في هذا السياق: هل التحوّل في الرأسمالية نحو الماضي يجعل أيضاً الحلول تأتي من الماضي؟ أي الدعوة إلى إلغاء الدين، كما كانت تفعل بلاد ما بين النهرين في التاريخ القديم«حتى ......

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