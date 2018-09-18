أحلام بلحاج - تونس: مسيرة النسوانيات الطويلة من أجل المساواة القانونية

2018/09/18 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحلام_بلحاج تونس: مسيرة النسوانيات الطويلة من أجل المساواة القانونيةنظمت جمعيات نسوانية في تونس، في الأسابيع الأخيرة، تعبئات هامة للمطالبة بمساواة تامة على صعيد القوانين، وبخاصة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية.هذا القانون جملة مقتضيات تنظم العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ومسائل الإرث.فيما يلي مقابلة مع أحلام بلحاج، مناضلة نسوانية عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.هل ل......

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