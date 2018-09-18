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أمريكا... تعرف على حصيلة ضحايا
2018/09/18 | 06:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفع عدد قتلى إعصار "فلورانس" الذي ضرب بلهيفن في نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 14 سبتمبر / أيلول، إلى 32 شخصا، وفقا لقناة "سي بي إس" الأمريكية.

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