سردار عبد الله يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية

2018/09/18 | 07:08

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)المستقلة)..



أعلن السياسي الكردي المستقل سردار عبد الله عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال عبد الله في بيان “واضعاً نفسي في خدمةِ شعبٍ يستحقُ الحياة، وأمةٍ ولودٍ معطاءٍ تستحقُ الأفضل، وشبابٍ عانى ما عانى من اهمالٍ وتجاهلٍ على مدى عقودٍ سوداءَ من الزمنِ الردىء، ونساءٍ من حقهنَّ الشعورُ بالأمانِ والعيشِ الكريم، وطفولةٍ نخجلُ من مآسيها في بلدِ الخيراتِ ودجلةَ والفرات”

واضاف “مستنداً الى تاريخٍ طويلٍ منَ شرفِ التضحيات، ومستمداً العزمَ من شعبٍ لا يموت، حزيناً على عطشِ البصرةِ وخجلاً من الآم سنجار، ماداً يدي بكلِ صدقٍ واخلاصٍ الى ساسةِ البلدِ واصحابِ قرارهِ، واضعاً امامهم تجربةً قلَّ نظيرها للقضاءِ على عارِ المحاصصةِ ونارها وآثارها المريرة”

واعرب عبد الله عن تمنيه من القيادات السياسية ، “الايفاءَ بشرفِ القَسَمِ والنجاحَ في امتحانِ الاستقلاليةِ والحرصِ على مصلحةِ الوطنِ والمواطن، وأن يكونوا حقيقةً على قدرِ المسؤوليةِ والثقةِ التي منحها اياهم الشعب”.

واشار إلى أنه مولودُ في جبالِ كردستان، وترعرع في بغدادَ ،وسبق أن ابعد الى السماوة ِالعراق .

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