English | كوردى


واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب
2018/09/18 | 07:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقلت الولايات المتحدة على جهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية، وذلك عقب القمة التركية الروسية، التي تناولت هذا الأمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قمة بوتين – أردوغان تبدد «كابوس» الهجوم على إدلب
⋙ النزاهة تضبط تجاوزٍ على المال العام في دائرة صحة الانبار
⋙ السيد عمار الحكيم يشدد للحلبوسي على تقليل الإمتيازات التي لاداعي لها
⋙ حقوق الإنسان تعلن ارتفاع المصابين بالتسمم في البصرة الى اكثر من 70 ألف حالة
⋙ رئيس تحالف البناء يعلن سحب ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء
بالفيديو والصور
⋙ الكاميرات ترصد "شبحا" في الولايات المتحدة أثناء عاصفة فلورنس (فيديو)
⋙ كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ (فيديو)
⋙ بالصور.. كربلاء المقدسة تحيي أيام “العشرة الأولى” من محرم الحرام
الأكثر شيوعا