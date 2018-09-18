واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

2018/09/18 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقلت الولايات المتحدة على جهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية، وذلك عقب القمة التركية الروسية، التي تناولت هذا الأمر.

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