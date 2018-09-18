أحمد إبريهي علي - الهجرة من الريف الى المدينة هل تختلف في العراق عن النمط العالمي

2018/09/18 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي وصفت هجرة سكان الريف الى المدينة، في كتابات لمثقفين عراقيين، وكانها من اخطاء السياسة في خمسينات وستينات القرن العشرين.او ان حجم السكان المهاجرين كان كبيرا جدا ما ادى الى ارباك او تغيير سياق التطور السوسيوثقافي المنتظم في المدينة العراقية، وبغداد بالذات.ومن نتائجه، في تصورهم، ظهور انماط سلوك منافية للحداثة وقيم المجتمع المدني.ونتساءل هل فعلا كانت الهجرة بمعدلات استثنائية في سرعتها مختلف......

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