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سوريا... استطلاع قتالي إسرائيلي قبل ضربة أمريكية
2018/09/18 | 07:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأت وكالة أنباء أن الهدف من غارت جوية إسرائيلية على منشآت سورية جس نبض الدفاع الجوي السوري تمهيدا لضربة صاروخية مكثفة على سوريا.

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