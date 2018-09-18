تقارير - بيراميدز يوافق على رحيل

2018/09/18 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشف تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي بيراميدز، وافق على انتقال محمد مجدي "أفشة" إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بيراميدز حقق الفوز أمس على حساب المقاولون العرب هدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن مسئولي بيراميدز وافقوا على رحيل "أفشة" للزمالك في الشتاء المقبل بشرط واحد فقط.



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وأشارت التقارير أن مسئولي الزمالك عرضوا على بيراميدز الحصول على لاعب من الرباعي عبدالله جمعة وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي ومحمد عنتر مقابل الحصول على خدمات "أفشة".

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ولم يذكر اسم الثنائي محمد إبراهيم ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الزمالك، في الصفقة كما تردد في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، من سيرحل عن صفوف الزمالك مقابل ضم "أفشة".

ماذا يحدث لكبار الدوري الإسباني؟ 🙄 pic.twitter.com/bvY6Vp9GzM

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2018

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