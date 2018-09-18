جمعية التضامن الاسلامي: تعلن عن حملة التبرع بالدم في يوم التاسع من شهر محرم الحرام بجامع الشيخ عباس الكبير

2018/09/18 | 08:12

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وكالات:

تقيم جمعية التضامن الاسلامي حملتها السنوية للتبرع بالدم لجرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية وكافة المحتاجين من الفقراء وذلك في يوم التاسع من شهر محرم الحرام لعام 1440هـ الموافق يوم الاربعاء 19/09/2018 هـ في مسجد الشيخ عباس الكبير إبتداءاً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا

المصدر: مركز التضامن للإعلام

وكالات:تقيم جمعية التضامن الاسلامي حملتها السنوية للتبرع بالدم لجرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية وكافة المحتاجين من الفقراء وذلك في يوم التاسع من شهر محرم الحرام لعام 1440هـ الموافق يوم الاربعاء 19/09/2018 هـ في مسجد الشيخ عباس الكبير إبتداءاً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا المصدر: مركز التضامن للإعلام

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