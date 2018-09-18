English | كوردى


جمعية التضامن الاسلامي: تعلن عن حملة التبرع بالدم في يوم التاسع من شهر محرم الحرام بجامع الشيخ عباس الكبير
2018/09/18 | 08:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الصورة المرفقة: 

لمحة مختصرة: 

وكالات:

تقيم جمعية التضامن الاسلامي حملتها السنوية للتبرع بالدم  لجرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية وكافة المحتاجين من الفقراء وذلك في  يوم التاسع من  شهر محرم الحرام لعام 1440هـ الموافق يوم الاربعاء 19/09/2018  هـ في مسجد الشيخ عباس الكبير إبتداءاً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا 

المصدر: مركز التضامن للإعلام

وكالات:تقيم جمعية التضامن الاسلامي حملتها السنوية للتبرع بالدم  لجرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية وكافة المحتاجين من الفقراء وذلك في  يوم التاسع من  شهر محرم الحرام لعام 1440هـ الموافق يوم الاربعاء 19/09/2018  هـ في مسجد الشيخ عباس الكبير إبتداءاً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا المصدر: مركز التضامن للإعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جمعية التضامن الاسلامي: تعلن عن حملة التبرع بالدم في يوم التاسع من شهر محرم الحرام بجامع الشيخ عباس الكبير ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جمعية التضامن الاسلامي: تعلن عن حملة التبرع بالدم في يوم التاسع من شهر محرم الحرام بجامع الشيخ عباس الكبير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار الناصرية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ النزاهة تضبط تجاوزٍ على المال العام في دائرة صحة الانبار
⋙ السيد عمار الحكيم يشدد للحلبوسي على تقليل الإمتيازات التي لاداعي لها
⋙ حقوق الإنسان تعلن ارتفاع المصابين بالتسمم في البصرة الى اكثر من 70 ألف حالة
⋙ رئيس تحالف البناء يعلن سحب ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء
⋙ مسعود بارزاني لنائب رئيس البرلمان: يجب ايصال هذه الرسالة
بالفيديو والصور
⋙ الكاميرات ترصد "شبحا" في الولايات المتحدة أثناء عاصفة فلورنس (فيديو)
⋙ كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ (فيديو)
⋙ بالصور.. كربلاء المقدسة تحيي أيام “العشرة الأولى” من محرم الحرام
الأكثر شيوعا