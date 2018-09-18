قتيلان فلسطينيان في غارة إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة

2018/09/18 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعفون في غزة، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين قتلا في غارة إسرائيلية قرب حدود القطاع مع إسرائيل بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجموعة يشتبه بأنها كانت تعبث بالسياج الحدودي، وفقا لـ"رويترز".

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