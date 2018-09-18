2018/09/18 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه بفضل الإجراءات والاجتماعات والمحادثات التي نفذت خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماع روسيا وتركيا بمدينة سوتشي الروسية، تم التمكن من منع وقوع حرب في مدينة إدلب السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الروسي التركي ساهم بمنع الحرب في مدينة إدلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الروسي التركي ساهم بمنع الحرب في مدينة إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).