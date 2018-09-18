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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الروسي التركي ساهم بمنع الحرب في مدينة إدلب
2018/09/18 | 08:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه بفضل الإجراءات والاجتماعات والمحادثات التي نفذت خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماع روسيا وتركيا بمدينة سوتشي الروسية، تم التمكن من منع وقوع حرب في مدينة إدلب السورية.

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