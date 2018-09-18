اربيل وواشنطن يبحثان مشاركة كوردية

2018/09/18 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع المبعوث الرئاسي الامريكي بريت ماكغورك تشكيل الحكومة في العراق وانتخابات الاقليم التي تجري نهاية الشهر الجاري.وضم الوفد الذي ترأسه بريت ماكغورك، كلاً من السفير الأمريكي في العراق، دوغلاس سيليمان، والقنصل الأمريكي العام في أربيل، ستيفن فيكن.وأفاد بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، بأن "الطرفين ناقشا موضوع انتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، بالإضافة الى المباحثات بين القوى السياسية في العراق من جهة، وإقليم كوردستان مع بغداد من جهة أخرى، وإنتخابات برلمان كوردستان، معبرين عن تأييدهم للدور المهم التي تقوم به الأطراف الكوردية في بغداد، والتي ظهرت من خلال مشاركتهم الفاعلة بالعملية السياسية في العراق".وقال بارزاني ان "القوى السياسية في كوردستان تحاول دائما ان تكون لها مشاركة فاعلة في العملية السياسية بالعراق، وتوضيح المناصب في بغداد، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وقال ايضا إن "المباحثات بين القوى السياسية في كوردستان، وخصوصاً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مستمرة من أجل التوصل الى توافق حول كافة الملفات السياسية ببغداد"، مؤكداً بأن "الحملات الانتخابية لبرلمان كوردستان تسير بشكل سلس ومنتظم".

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