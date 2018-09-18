إنجاز 90% من مشروع استثمار الغاز المصاحب بحقل الناصرية

2018/09/18 | 08:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شــهــدت محافظة ذي قــار تحقيق نسب انــجــاز متقدمة فــي مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقل الناصرية.





وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة، يحيى المشرفاوي، في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مـــلاكـــات شركة غاز الجنوب وبالتعاون مع شركة أجنبية شارفت على انجاز مشروع استثمار الغاز المصاحب فـــي حــقــل الــنــاصــريــة الــنــفــطــي، اذ بــلــغــت نــســبــة الانـــجـــاز الــحــالــيــة 90 بــالمــئــة وهـــو فـــي مــراحــلــه الــنــهــائــيــة وقريبا سيبدأ العمل فيه"، مشيراً الى أن "الكمية المــســتــثــمــرة مـــن الـــغـــاز المــصــاحــب للعمليات الانتاجية للحقل ستبلغ كانتاج اولــي 35 مقمق وسترتفع تــدريــجــيــا اثـــنـــاء الــعــمــل".

وأكد المشرفاوي أن "الانــــتــــاج المــســتــثــمــر مـــنـــه ســيــؤمــن كـــمـــيـــات مــــن الــــغــــاز الــــجــــاف الــــذي تــجــهــز بـــه مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الكهربائية، فضلا عن ايقاف الهدر في الثروات الغازية وتقليل التلوث الــبــيــئــي"، لافـــتـــا الــــى ان "هــــذا الامـــر ضمن خطة وزارة النفط في ايقاف حرق الغاز وفق ستراتيجية العمل لغاية العام 2022 التي تهدف الى الاستثمار الامثل للغاز المصاحب مــن الحقول النفطية فــي محافظة ذي قـــار".

وتــضــم مدينة الناصرية حــــقــــولا نــفــطــيــة غـــيـــر مــســتــثــمــرة كحقل الناصرية الــذي من المتوقع ان ينتج 300 الف برميل يوميا.

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