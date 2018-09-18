لاعب الشباب يوضح سبب صحوة الفريق

2018/09/18 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أوضح المدافع الجزائري، جمال الدين العمري، مدافع نادي الشباب السعودي، سبب الصحوة التي يمر بها الفريق في الموسم الحالي عن الموسم المنصرم.

وقال العمري في تصريحات إذاعية: "الفوز في اول مباراتين بالدوري كان ضرورياً، الفوز يأتي بمثله هدفنا هو إسعاد الجماهير".

وأكمل: "المدير الفني الحالي سوموديكا جاء إلى الفريق بالروح وهي ما كنا نحتاج إليه وينقصنا في الموسم الماضي، نحن عائلة واحدة الآن".



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وحول مجلس إدارة الشباب الجديد قال المدافع الجزائري: "منذ قدومي إلى الشباب والجميع يتحدث عن البلطان، كنت أتمنى أن يتولى الرئاسة وأنا لاعباً في صفوف الفريق".

📃مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2018وأكمل: "في حديثنا الأول معه طالبنا بالتركيز من أجل العودة إلى منصات التتويج، هو دائماً يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم".

يُذكر ان الشباب يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ست نقاط، بالتساوي مع الهلال والنصر، بعد مرور جولتين من عمر البطولة.





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