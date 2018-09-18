لجنة الانضباط الإماراتية تعاقب بني ياس ومدرب العين

2018/09/18 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بعض من القرارات الانضباطية، عقب نهاية مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي.

واجتمعت لجنة الانضباط لأول مرة خلال الموسم الجديد، بشكل جديد تحت رئاسة حسن المرزوقي، وحمدان الزيودي متحدثاً رسميا للجنة.

وقررت اللجنة، تغريم نادي بني ياس 10 آلاف درهم، نتيجة تلفظ جمهوره بألفاظ مسيئة تجاه حكم مباراة الفريق أمام الوصل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



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كما عاقبت اللجنة المدير الفني لنادي العين زوران ماميتش بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد اعتراضه على قرارات التحكيم في مباراة الزعيم أمام الشارقة، بكأس الخليج العربي.

محمد بن فيصل عبر حسابه على تويتر :"انا واخي @SamiAlJaberجمعنا حب الهلال وجمهوه،تم التنسيق لتكملة مابدأه اخي سامي ومجلس ادارتهبإذن الله سترون الهلال في ابهى صوره 💙" pic.twitter.com/2TJCk9RTBx

— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2018ويحتل أربعة أندية صدارة جدول ترتيب الدوري بعد مرور جولتين بالعلامة الكاملة، وهم على الترتيب الشارقة، والوحدة، والعين، والجزيرة.

يُذكر ان مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري، تنطلق يوم الخميس القادم 20 سبتمبر وحتى الجمعة.





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