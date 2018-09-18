كربلاء تمنع دخول مواكب المسؤولين وتحذر من استغلال زيارة عاشوراء سياسيا

2018/09/18 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن محافظ كربلاء عقيل الطريحي، الثلاثاء، عن منع دخول مواكب المسؤولين والسياسيين مهما كانت مواقعهم الى المدينة المقدسة، فيما حذر من استغلال زيارة عاشوراء “سياسيا”.

وقال الطريحي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الزيارة دينية خالصة ونريد حالة من الامن والاطمئنان يتمتع بها الزائر وكذلك اهالي المدينة الذين فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم للزائرين كما هي في كل زيارة”.

وحذر الطريحي من “استغلال الزيارة، وقد اصدرت المحافظة تعليمات بمنع دخول مواكب المسؤولين والسياسيين مهما كانت مواقعهم والسماح بدخول عجلة واحدة فقط بدون سلاح، لاسيما ان الامن مستتب في المحافظة ومسيطر عليه”.

ولفت الى ان “الملايين من الزائرين سيفدون الى المدينة مع اقتراب ليلة العاشر من محرم لذا ندعو جميع المؤسسات الاعلامية الى توخي الدقة والحذر من مطلقي الاشاعات الكاذبة”، مبينا أن “جميع دوائر الدولة استنفرت امكاناتها لانجاح الزيارة بالجهود الذاتية”.



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