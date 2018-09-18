عضو سابق في حركة التغيير يرشح نفسه للرئاسة العراقية

2018/09/18 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستقال عبد الله من حركة التغيير (كوران) في عام 2016 بعد خلافات مع قيادة الحركة المعارضة التي تتخذ من السليمانية معقلاً.

وحتى الآن لم يتمكن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي شغل المنصب منذ عام 2005، من اختيار مرشحه بسبب انقسامات داخلية.

وفي الوقت نفسه، قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن منصب الرئاسة العراقية من استحقاقه بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار مايو، غير أنه أشار ايضاً الى عدم ممانعته أن يتولى المنصب مرشح يتفق عليه الحزبان الرئيسيان.

وحصل الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني على أعلى الاصوات في الانتخابات السابقة مقارنة بباقي الاحزاب الكوردية.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي للتلفزيون الرسمي إن باب الترشيح لمنصب الرئاسة العراقية سيفتح بدءا من اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بهذا الشأن في 25 من الشهر الجاري لانتخاب رئيس للبرلمان يتولى بدوره تكليف الكتلة التي ستشكل أغلبية برلمانية.

ولا يزال الجدل القانوني والعددي حول الكتلة التي يتنافس على تشكيلها تحالفان احدهما يضم قادة الحشد الشعبي، والآخر يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وينضوي تحت لوائه حيدر العبادي الذي يطمح للفوز بفترة ثانية كرئيس للحكومة الاتحادية.

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