عمل ذي قار تعلن زيادة اجور المتدربين في مركز التدريب المهني الى الضعف 

2018/09/18 | 08:44

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الادارة العامة لدوائر وزارة العمل في ذي قار عن زيادة اجور المتدربين في مركز التدريب المهني الى الضعف شريطة ان يكونوا من المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الادارة العامة لدوائر وزارة العمل في ذي قار عن زيادة اجور المتدربين في مركز التدريب المهني الى الضعف شريطة ان يكونوا من المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين .وقال مدير دوائر العمل في ذي قار محمد الغزي لشبكة اخبار الناصرية ان وزارة العمل حصلت على موافقة رئاسة الوزراء بزيادة اجور المتدربين في مركز التدريب المهني من العاطلين عن العمل من خمسة الاف دينار يوميا الى عشرة الاف .واوضح ان الوزارة اشترطت ان تكون الزيادة للعاطلين المسجلين في بيانات العاطلين في وزارة العمل ولديهم رقم استشاري .

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