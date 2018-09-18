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العبادي يوجه الجيش بازالة التجاوزات على قناة البدعة في الناصرية والبصرة
2018/09/18 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الجيش بازالة التجاوزات على قناة البدعة في محافظة الناصرية والبصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن “العبادي وجه الجيش بازالة التجاوزات على قناة البدعة في محافظة الناصرية وكذلك داخل مدينة البصرة ولتصليح الاضرار بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية”.

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