حقوق الانسان : الطفلة “آية عباس ” فقدت أهلها بعد سبي ثلاث سنين وعلى الحكومة انقاذها

2018/09/18 | 11:30

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كركوك – عراق برس- 18 ايلول / سبتمبر : اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة كركوك، الثلاثاء ، انه ” وبعد ان تفقد الاحوال الانسانية ﻷحدى الفتيات اللائي تم تحريرها من ظلم عصابات داعش من قبل القوات الامنية بعد خطف وسبي دام لاكثر من ثلاث سنوات.



ولفتت المفوضية الى ، ان ” الفتاة تدعى ( اية عباس ذنون) تبلغ من العمر تسع سنوات وتسكن لدى احدى العوائل المهجرة من مدينة تلعفر و تم تبنيها من قبل عائلة نازحة من مدينة تلعفر في الموصل الى كركوك / ناحية تركلان” .



مدير مكتب المفوضية في المحافظة بين ان ” الطفلة (اية) تعاني ضغوطا نفسية اضافة الى صعوبة حصولها على فرصة مناسبة للتعليم بسبب فقدانها لذويها بعد قتلهم من قبل عصابات داعش الاجرامية وعدم تمكنها الحصول على المستمسكات الثبوتية التي تمكنها من اثبات شخصيتها والحصول على حقوقها وحقوق عائلتها الشهيدة وتم انقاذها من قبل القوات الامنية عند تحريرهم لمدينة الموصل وان المكتب سيتواصل مع الجهات المعنية لغرض اصدار الوثائق الثبوتية لها وعلى الحكومة المحلية في المحافظة الى الاهتمام بالعائلة المتبنية كونها من العوائل المهجرة ذات الدخل المحدود “.



انتهى اح

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