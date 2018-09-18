العبادي”يوصي الحلبوسي بمكافحة الفساد”!

2018/09/18 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 18 شتنبر 2018 - 11:30 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب الجديد محمد الحلبوسي، الى العمل على تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق.وقال مكتب العبادي في بيان ، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفي بداية اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة للحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب”.واعرب العبادي بحسب البيان، عن “تمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة لمصالح الشعب العراقي”، داعيا، الحلبوسي الى “العمل على تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه ومكافحة الفساد”.من جهته اكد رئيس مجلس النواب، وفقا للبيان، على “اهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية”، .واشار البيان الى أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية الالتزام بالاطر والتوقيتات الدستورية وضرورة تسريع تشكيل الحكومة العراقية وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات واعمار جميع المحافظات وتلبية مطالب ابنائها.

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