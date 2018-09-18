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ضبط تهريب أطنان من (الكبدة)في منفذ الشيب
2018/09/18 | 11:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، من ضبط محاولة تهريب مادة (الكبدة) بمنفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه انه تم "ضبط شاحنة محملة بالخضروات ومخبأة تحت الحمولة مادة (الكبدة) وبواقع (3900) قطعة وزن الواحدة منها (250 غم) لم تذكر في المعاملة الكمركية".واوضح "تم ضبط الشحنة من قبل شعبة البحث والتحري في هيأة المنافذ وخارج الحرم الكمركي بعد استكمال كافة الاجراءات الكمركية داخل المنفذ، وهذا سبب هدرا للمال العام".ولفت الى "إحالة البضاعة وصاحب الشركة المستوردة أمام أنظار قاضي التحقيق في محكمة الكحلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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