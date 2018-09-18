روسيا تكشف عن تفاصيل مثيرة بسقوط طائرتها وتورط إسرائيل بالعملية {موسع}

2018/09/18 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على ممارسات إسرائيل الاستفزازية، التي تسترت مقاتلاتها بطائرة الاستطلاع الروسية التي أسقطتها الدفاعات السورية خطئاً.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية التي تسببت بسقوطها.وأضاف: "لم يكن ممكنا لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلي وطياري {إف-16} ألا يكونوا قد رأوا الطائرة الروسية، حيث أنها اتجهت للهبوط إلى ارتفاع 5 كلم، ورغم ذلك، نفذوا هذا الاستفزاز عمدا".وتابع: "إسرائيل لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا مسبقا، ولم يصل إبلاغ بعمليتها عبر الخط الساخن إلا قبل أقل من دقيقة من الضربة، الأمر الذي لم يسمح لنا بإخراج الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة".واختتم: "نعتبر هذا الاستفزاز الإسرائيلي تصرفا عدائيا، حيث أسفرت التصرفات اللامسؤولة للعسكريين الإسرائيليين عن مقتل 15 عسكريا روسيا، وهذا لا يتوافق مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية ونحتفظ بحق الرد بالإجراءات الجوابية المناسبة".انتهى

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