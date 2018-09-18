أوبر وكريم .. صفقة كبيرة في الكواليس

2018/09/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب محادثات لشراء منافستها كريم نتوركس، التي تتخذ من دبي مقرا لها، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء. وذكرت الوكالة،...

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