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مادورو يُعوّل على الصين لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي
2018/09/18 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كراكاس - أ ف بأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه حصل على التزامات جديدة من الصين لتمويل صناعة النفط التي تعتمد عليها كراكاس وسط الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.ويعدّ...

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