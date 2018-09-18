مادورو يُعوّل على الصين لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي

2018/09/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كراكاس - أ ف بأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه حصل على التزامات جديدة من الصين لتمويل صناعة النفط التي تعتمد عليها كراكاس وسط الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.ويعدّ...

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