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تحدث أردوغان .. و
2018/09/18 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   نزلت الليرة التركية مقابل الدولار، الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب...

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