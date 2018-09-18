تحدث أردوغان .. و

2018/09/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت الليرة التركية مقابل الدولار، الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب...

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