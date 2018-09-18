ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرار التعريفات الأمريكية

2018/09/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب بورصة اليابان وبعد قرارات أمريكية تجارية جديدة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمة تعريفات جمركية جديدة ضد الصين تستهدف منتجات قيمتها تصل إلى 200 مليار دولار.

وهددت واشنطن بتصعيد تلك الإجراءات لتشمل منتجات قيمتها تصل إلى 267 مليار دولار حال اتخاذ بكين مزيد من الإجراءات الانتقامية.





وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 379.2 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني عند 12170.6 نقطة بنسبة صعود 0.6%.

فيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7295.8 نقطة بنسبة تراجع 0.09%، بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6% عند 5382.6 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1682 دولار.

وسجلت بورصة اليابان مكاسب في تعاملاتها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر "نيكي" بأكبر وتيرة يومية في 5 أسابيع مُسجلاً أعلى مستوى منذ جلسة 1 فبراير الماضي.

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