2018/09/18 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أسابيع بدعم شركات التأمين.

وبنهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1.4% إلى مستوى 23420.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 1 فبراير الماضي.

كما زاد مؤشر "توبكس" بأكبر وتيرة مكاسب يومية في 6 أشهر بنحو 1.8% عند 1759.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الين أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 111.96 ين.

وأعلنت أمس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة ضد واردات صينية وصلت قيمتها إلى 200 مليار دولار بنسبة 10%.

وساهم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية أمس مع آمال اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي، في دعم شركات التأمين في بكين حيث قفز سهم "داي ايتشي لايف" بنحو 4.2%.

في الوقت نفسه هبطت أسهم موردي الإلكترونيات، بعد أن أعلنت شركة "آبل" أن قرار التعريفات الجمركية قد يؤذي قدراً واسعاً من منتجاتها.

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