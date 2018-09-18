الهلال يبدأ البحث عن محترف بديلاً لعمر خربين

2018/09/18 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي تحديد الجهاز الفني لفريق الهلال لخياراته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأت إدارة الزعيم في البحث عن مهاجم جديد يجيد اللعب على الأطراف ليكون بديلا للمحترف السوري عمر خربين الذي وقع عقد انتقاله لنادي بيراميدز المصري بنظام الإعارة.

وكان نادي الهلال أعلن موافقته على انتقال خربين إلى نادي بيراميدز بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية مع أفضلية شراء النادي المصري لعقد اللاعب بنهاية الموسم الرياضي الحالي.



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التقارير أشارت إلى أن الأمر قد لا يقتصر على المهاجم فقط، بل تدرس الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني جورجي جيسوس أن يكون هناك خيار التعاقد مع لاعب محور.

وبرز أسم المحترف البرازيلي مايكون بيريرا من جديد والذي يجيد اللعب في منطقة العمق الدفاعي في المحور المتأخر ومتوسطي الدفاع مطروحاً مجدداً خلال فترة التسجيل المقبلة.

📃مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2018وكان اللاعب قريب من صفوف الزعيم إلا أن سوق الانتقالات الصيفية أغلق دون انتقاله للفريق الأزرق لعدم إنهاء إجراءات تسجيله مبكرا.





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