توخيل يراوغ ليفربول بنيمار ودي ماريا

2018/09/18 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر أكد الألماني توماس توخيل مشاركة البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان أمام ليفربول ولكنه راوغ فيما يخص المركز الذي سيتواجد فيه.

باريس سان جيرمان يستعد لافتتاح مبارياته في دوري المدموعات لدوري أبطال أوروبا بمواجهة ليفربول على ملعب آنفيلد.

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توخيل قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نيمار سيلعب بالتأكيد أمام ليفربول ولكنني لن أفصح عن مركزه.



لم تكن الثقة في دي ماريا مخاطرة أبدًا وسيكون له دور في المباراة أيضًا دون الحديث عن التفاصيل حتى لا يكون الأمر سهلًا لليفربول".

المدرب الألماني أضاف: "يمكننا الحديث عن قوة أحد الفرق وترشيحها للبطولة لساعات ولكن هذا لن يقرب أحد سنتيمتر واحد من اللقب.



يجب ان نقاتل وننظر لكل مباراة على حدة فما زال المشوار طويلًا لتحقيق اللقب".

اختتم توخيل تصريحاته قائلًا: "لا يمكننك أن تشعر بالراحة مطلقًا وأنت تواجه فريقًا يدربه يورجن كلوب أو في آنفيلد، ولكن مثل هذه الأجواء تُخرج أفضل ما في لاعبينا وأنا واثق من كوننا خصم خطر للغاية غدًا".

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المجموعة الثالثة تضم أيضًا فريقي نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي والتي وصفها الكثيرين بمجموعة الموت.





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