إكرامي يعود لمران الأهلي وسعد سمير يبدأ التأهيل

2018/09/18 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر عاد شريف إكرامي، حارس فريق النادي الأهلي، إلى مران الأحمر، اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادًا الفريق لمواجهة هوريا كوناكري.

ويسعى الأهلي لتفادي مفاجآت منافسات دوري أبطال إفريقيا، بتحقيق الفوز على ضيفه هوريا، في إياب دور الـ8 من البطولة.

وكان غادر إكرامي مران الأهلي أمس الإثنين، بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات حيث لم يستطيع الاستمرار في وقتها قبل أن يتعافي ويشارك اليوم.



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وبدأ سعد سمير مدافع الأهلي في تدريبات الجري حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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وكان سمير تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مواجهة الأهلي وهوريا ضمن ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الأهلي وهوريا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "28 سبتمبر" في غينيا.

📢 ذا تشااااامبيووونز 😍عادت ليالي دوري الأبطال الرائعة، ما هي المباراة التي تنتظرها في دور المجموعات؟ 👀pic.twitter.com/shpCBNIeE7

— جول مصر (@goaleg) September 18, 2018

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