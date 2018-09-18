عشرة جرحى في الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية

2018/09/18 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الإعلام السورية، بسقوط 10 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على شرقي مدينة اللاذقية السورية الليلة الماضية، فيما تشير المصادر الطبية إلى خطورة حالة اثنين من المصابين.

وقالت "الإخبارية" السورية "حوالي عشر إصابات حصيلة العدوان على اللاذقية، وتم تخريج ثمانية منهم من المشفى حسب مديرية صحة اللاذقية".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن غارات إسرائيلية استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية في اللاذقية، وأضافت أن المضادات الجوية تصدت لها وأسقطت عددا من الصواريخ.

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