English | كوردى


تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر
2018/09/18 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عضو بمجلس بغداد: قرار الغاء عطلة السبت جمد ويعتبر متوقف غير نافذ
⋙ خالقوا التخلف لا يمكن ان يكونوا وسيلة للتقدم
⋙ داعش ينصب سيطرة وهمية على طريق بيجي-كركوك ويختطف شخصين
⋙ رئيس البرلمان العراقي ونائباه في البصرة للاطلاع على مشاكلها
⋙ فندق بغداد: التحديات الامنية والسياسية لا تسمح بالتقدم السياحي في العراق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| طريقة مميزة لتحضير طاجن سمك بالجبن
⋙ بالفيديو.. العامري يعلن رسمياً سحب ترشيحه من رئاسة الوزراء
⋙ بالصور .. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البصرة
الأكثر شيوعا