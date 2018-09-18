2018/09/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة موضوعة داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).