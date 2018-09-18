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فيديو| طريقة مميزة لتحضير طاجن سمك بالجبن
2018/09/18 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الكثير من ربات البيوت تريد تحضير وجبات غير تقليدية للعائلة للحد من ظاهرة تناول الوجبات الجاهزة، ولذلك على ربة المنزل تعلم تحضير طاجن السمك بالجبن الذي يوفر فرصة للتخلي عن وجبة خارج المنزل..

التفاصيل في تقرير المطبخ الشرقي عبر برنامج يوم جديد.

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